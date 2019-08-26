Акцию "Ночь кино" в Москве посетили 24 тыс. человек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Посетителями всероссийской акции "Ночь кино", которая 24 августа прошла в Москве более чем на 130 площадках, стали 24 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"24 августа в столице в четвертый раз прошла акция "Ночь кино". Более 430 событий ночи посетили 24 тыс. человек. В программу "Ночи" вошли предпремьеры лучших фильмов "Кинотавра" и Каннского кинофестиваля, кинотеатральный перформанс и концерт "Мушкетеры. 40 лет спустя", ретропоказы в необычных местах, смотр новых российских сериалов и популярных ситкомов, показы короткого метра и популярных российских фильмов, экскурсии в киноаппаратные и кинопроизводственные цеха", - говорится в сообщении.

Площадками акции стали не только кинотеатры, но также парки, музеи, библиотеки и другие места, мероприятия были бесплатными для гостей, но по предварительной регистрации. Открылась "Ночь кино" в киноцентре "Октябрь" премьерой фильма "Мальчик русский". Картину представили режиссер Александр Золотухин и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Кинопоказы сопровождались паблик-токами с режиссерами и кинокритиками, а центральным событием акции стал перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя" в музее-заповеднике "Царицыно" от театрального режиссера Филиппа Григорьяна.

Кроме того, на "Ночи кино" при поддержке Фонда кино и Министерства культуры России прошли бесплатные показы современных российских фильмов, победивших в зрительском интернет-голосовании на сайте информационного агентства ТАСС: "Балканский рубеж", "Домовой", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Увидеть их можно было в кинотеатрах Москино, в культурных центрах и библиотеках.