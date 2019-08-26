На Патриарших прудах в Москве пройдет кинофестиваль Patriki Film Festival

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Второй городской кинофестиваль Patriki film festival пройдет в столице на Патриарших прудах с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кинофестиваля.

"С 30 августа по 1 сентября в одном из самых известных районов Москвы, на Патриарших, пройдет второй кинофестиваль Patriki film festival. В программе фестиваля этого года - премьеры российских сериалов, короткометражки, трибьюты, круглые столы, #непитчинг и вечеринки. В числе участников Patriki film festival 2019: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Маруся Фомина, Евгений Сангаджиев, Ян Гэ, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и многие другие популярные и любимые актеры российского кино", - говорится в сообщении.

Гости смогут пообщаться с режиссерами и актерами, побывать на мастер-классах, поучаствовать в благотворительных акциях, прослушать лекции, посмотреть новые фильмы и сериалы. За день до премьеры на телеканале ТНТ покажут комедийный сериал "Жуки", а также новинку ТНТ-PREMIER "Учителя". В рамках фестиваля состоятся первые зрительские показы проектов, которые ранее представляли Россию на международных смотрах: ММКФ, Cannes Series в Каннах и Series Mania в Лилле. На открытии 30 августа будет показан фильм "Я шагаю по Москве", памяти Георгия Данелия.

"В этом году генеральным партнером Patriki film festival стала платформа ТНТ-PREMIER, благодаря которой гости фестиваля увидят не только сериальные суперхиты, которые полюбили и зрители, и критики - "Звоните ДиКаприо!", "Домашний арест", и "БИХЭППИ", но и новые проекты, еще не вышедшие в эфир телеканала ТНТ и не опубликованные на платформе", - уточняется в сообщении.

На кинофестивале в филиале Театра им. А. С. Пушкина 31 августа будут показаны фильм Паулины Андреевой "Плачу с вами", "Прощание" Маруси Фоминой и "Есть город золотой" Евгения Сангаджиева. Гостей также ждет специальный показ короткометражных фильмов, снятых молодыми кинематографистами.

Patriki film festival - это не только кинопоказы. В программу фестиваля включены круглые столы, посвященные современному кинематографу. Первый Patriki film festival прошел в 2018 году, его посетили более 10 тыс. человек.