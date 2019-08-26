Единственный дом культуры открылся после реконструкции в ауле Кубина Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Открытие современного дома культуры имени заслуженного работника культуры Карачаево-Черкесии (КЧР) Валерия Аджибекова после реконструкции состоялось в понедельник в ауле Кубина Абазинского района. Единственный в поселении дом культуры состоит из библиотеки, актового зала на 200 мест, гримерной и хореографического зала, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезова принял участие в торжественной церемонии открытия дома культуры им. Аджибекова в ауле Кубина Абазинского района", - говорится в сообщении.

Дом культуры реконструирован в рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В здании расположены холл, методический кабинет, раздевалки для мальчиков и девочек, хореографический зал, актовый зал на 200 мест, библиотека и гримерная.

Отмечается, что площадь здания, полностью оборудованного для маломобильных групп населения, составляет 700 кв. м. Там будут проводиться занятия по хореографии, вокалу, театральному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству для местных жителей всех возрастов.

"Двери этого дома культуры должны быть всегда открыты для жителей аула. Сюда должны приходить люди разных возрастов и поколений и прежде всего наши дети, которые должны осваивать искусство своего народа, искусство народов Карачаево-Черкесии и в целом РФ. В Абазинском районе, как и во всей Карачаево-Черкесии, живут талантливые дети, и важно, чтобы их талант был раскрыт. Мы в свою очередь обязательно продолжим созидательную работу по социальному развитию Абазинского района, которую мы ведем совместно с депутатами регионального парламента, с администраций муниципального района и главами сельских поселений", - цитирует Темрезова пресс-служба.