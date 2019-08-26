Умер гример МХАТ Анатолий Чирков

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры России художник-гример Анатолий Чирков, работавший в МХАТ им. А.П. Чехова с 1950 года, умер в возрасте 82 лет, сообщается в понедельник на сайте театра.

"26 августа на 83-м году жизни не стало нашего легендарного художника-гримера, заслуженного работника культуры РФ Анатолия Архиповича Чиркова <…> Анатолий Архипович был искренне любим и почитаем всем коллективом театра. Московский художественный театр скорбит и приносит соболезнования родным и близким Анатолия Архиповича. Это наша общая потеря", - говорится в сообщении. Место и время прощания с ветераном театра будут обнародованы дополнительно.

Анатолий Чирков пришел во МХАТ в 1950 году, когда ему было всего 13 лет. Его рассказ о профессии художника-гримера отдельной главой вошел в книгу "МХАТ: Взгляд из-за кулис". Одним из учителей Чиркова был Иван Косовский - личный гример русского и американского драматического актера, режиссера и педагога Михаила Чехова.