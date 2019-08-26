Театральная олимпиада откроется в Севастополе спектаклем экспериментальной труппы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Мероприятия Театральной олимпиады стартуют в Севастополе с 27 августа, в их числе - кинопоказы спектаклей и творческие встречи с актерами, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Во вторник в Севастополе в парке Анны Ахматовой состоится торжественное открытие крымского этапа Театрально олимпиады, которая в этом году проходит в России и Японии", - сказала собеседница.

В Севастополе мероприятия олимпиады пройдут 27-31 августа. В первый день на уличной сцене выступит московское экспериментальное объединение "Эскизы в пространстве", "которое действует вне рамок классических театральных постановок". Зрители увидят шоу на стыке визуального искусства и уличного театра "Белый лес". "Место действия постановки - сказочное пространство, населенное необычными персонажами и животными. Оригинальная хореография, работа актеров со зрителями и завораживающие куклы создают в зрительном зале атмосферу сказки и волшебства", - отмечается на сайте олимпиады.

Как пояснила ТАСС представитель оргкомитета, после этого в кинотеатре парка состоится кинопоказ спектакля "Ревизор" в исполнении труппы Александринского театра (Санкт-Петербург).

В дни олимпиады, с 27 августа по 8 октября, в Севастополе также пройдут кинофестиваль, мастер-классы и встречи с артистами. В частности, можно будет увидеть кинопоказ балета "Ромео и Джульетта" Пермского краевого театра оперы и балета (хореограф - сэр Кеннет Макмиллан), спектакля "Гамлет" National Theatre Live с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и одной из самых популярных комедийных опер в мире "Севильский цирюльник" в постановке Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США). Пройдет творческая встреча с Егором Дружининым - хореографом, актером, режиссером, лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска".

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя". Ее основной площадкой стал Александринский театр в Санкт- Петербурге, где состоящая из более чем 50 российских и зарубежных постановок программа стартовала еще в июне.