Тейлор Свифт удостоена премии MTV Video Music Awards в главной номинации "Видео года"

29-летняя Свифт удостоена награды за ролик на композицию You Need To Calm Down. На премию в этой номинации претендовали ее соотечественница Ариана Гранде (Thank U, Next), британский рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) c клипом на песню A Lot, певица Билли Айлиш с клипом на песню Bad Guy, группа Jonas Brothers (Джонас Бразерс) с клипом на песню Sucker, а также рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) с клипом на песню Old Town Road.

Премия за "Песню года" присуждена рэперу Lil Nas X за клип на песню Old Town Road. Победа в этой номинации не досталась канадскому рэперу Обри Дрейку Грэму (Drake) с композицией In My Feelings, Ариане Гранде (Thank U, Next), группе Jonas Brothers (Sucker), Леди Гага и Брэдли Куперу (Shallow) и Свифт (You Need To Calm Down). Свифт взяла реванш и была признана сильнейшей в номинации "Видео во благо".

17-летняя Билли Айлиш завоевала награду в категории "Напористый артист года". Премии были также удостоены диджеи из США The Chainsmokers и поп-певица Биби Рекса (лучший танец), южнокорейская группа BTS и Halsey (лучший K-pop), Гранде и поп-дуэт из Питтсбурга Social House (песня летнего сезона).

В прошлом году победу в номинации "Видео года" одержала певица Камила Кабельо с видеоклипом на песню Havana. Всего эта 22-летняя кубино-американская исполнительница была представлена в пяти номинациях. Помимо главной награды, ей также удалось получить статуэтку в категории "Лучший артист года".

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.