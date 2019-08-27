{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Безруков проведет фестиваль для детей при поддержке Дунаевского и Адабашьяна

Стартующее 13 октября мероприятие проводится в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Второй Международный большой детский фестиваль, целью которого является возрождение искусства для детей, стартует в Москве 13 октября. Кураторами проекта выступят культурные деятели, ведущие в своих направлениях, сообщил художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Дело в том, что фестиваль мультижанровый, у каждого направления будут кураторы, люди, болеющие за это душой. Например, цирк будут представлять Эдгард и Аскольд Запашные (директор и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского - прим. ТАСС). С просьбой возглавить направление кино мы обратились к мэтру - Александру Адабашьяну (кинодраматург, кинорежиссер, кинохудожник - прим. ТАСС), который тоже "болеет" за детское кино. Направление детской анимации курирует Михаил Алдашин - наш потрясающий аниматор, я очень люблю его работы. По музыкальному направлению - композитор Максим Дунаевский", - сказал он.

По словам Безрукова, у каждого куратора есть свои предложения - как возродить, поддерживать и развивать искусство для детей. "Мы хотим привлечь внимание к этим проблемам, провести в рамках фестиваля круглые столы и дискуссии, посвященные теме детского театра, кино, анимации", - поделился худрук фестиваля.

Артист добавил, что перечисленные культурные деятели отбирают победителей всех фестивалей, чтобы дети могли увидеть лучшее из лучшего, что для них сделали взрослые за последний год. "А в жюри у нас - дети, они уже внесут свои корректировки, скажут, что они считают лучшим, что им действительно интересно. Мы хотим общими усилиями понять, что интересно нашим детям", - пояснил Безруков.

Международный большой детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины". Особое внимание организаторы обращают на постановки, возрождающие традиционные для многих родителей спектакли, связанные с классическими произведениями литературы, например, с теми, которые дети проходят в рамках школьной программы. В прошлом году фестиваль охватил восемь московских площадок.

Теги
РоссияДунаевский, Максим ИсааковичЗапашный, Эдгард ВальтеровичБезруков, Сергей Витальевич
Назван самый популярный российский фильм XXI века
Как сообщает сервис "Кино Mail.ru", им стала спортивная драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли
Читать полностью