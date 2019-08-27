Безруков проведет фестиваль для детей при поддержке Дунаевского и Адабашьяна

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Второй Международный большой детский фестиваль, целью которого является возрождение искусства для детей, стартует в Москве 13 октября. Кураторами проекта выступят культурные деятели, ведущие в своих направлениях, сообщил художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Дело в том, что фестиваль мультижанровый, у каждого направления будут кураторы, люди, болеющие за это душой. Например, цирк будут представлять Эдгард и Аскольд Запашные (директор и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского - прим. ТАСС). С просьбой возглавить направление кино мы обратились к мэтру - Александру Адабашьяну (кинодраматург, кинорежиссер, кинохудожник - прим. ТАСС), который тоже "болеет" за детское кино. Направление детской анимации курирует Михаил Алдашин - наш потрясающий аниматор, я очень люблю его работы. По музыкальному направлению - композитор Максим Дунаевский", - сказал он.

По словам Безрукова, у каждого куратора есть свои предложения - как возродить, поддерживать и развивать искусство для детей. "Мы хотим привлечь внимание к этим проблемам, провести в рамках фестиваля круглые столы и дискуссии, посвященные теме детского театра, кино, анимации", - поделился худрук фестиваля.

Артист добавил, что перечисленные культурные деятели отбирают победителей всех фестивалей, чтобы дети могли увидеть лучшее из лучшего, что для них сделали взрослые за последний год. "А в жюри у нас - дети, они уже внесут свои корректировки, скажут, что они считают лучшим, что им действительно интересно. Мы хотим общими усилиями понять, что интересно нашим детям", - пояснил Безруков.

Международный большой детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины". Особое внимание организаторы обращают на постановки, возрождающие традиционные для многих родителей спектакли, связанные с классическими произведениями литературы, например, с теми, которые дети проходят в рамках школьной программы. В прошлом году фестиваль охватил восемь московских площадок.