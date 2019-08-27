Назван самый популярный российский фильм XXI века

"Аналитики Кино Mail.ru изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в 21 веке, и выявили те из них, которым зрители поставили наибольшее количество оценок на проекте. Примечательно, тем не менее, что абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм - спортивная драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли, за которую в каждой из возрастных групп (18-55+) голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у молодых зрителей от 18 до 24 лет в списке популярных картин превалируют комедии и экшн-фильмы, а в рейтинге у зрителей в возрасте 25-34 лет можно обнаружить больше социально-философских драм и военных фильмов, таких как "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого.

Еще активнее за драмы голосует аудитория 35-44 лет, в список популярных фильмов у этой категории попали ленты Павла Лунгина и Алексея Балабанова.

Для составления рейтингов было проанализировано около 6 млн оценок пользователей Кино Mail.ru, отмечается в сообщении.

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