Выставка личных вещей Булгакова впервые будет организована во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Пишущая машинка и чернильный набор писателя Михаила Булгакова будут выставлены в Северной Осетии в рамках постоянной экспозиции. Об этом сообщила во вторник ТАСС заведующая музеем Владикавказа, филиалом национального музея Республики Северная Осетия-Алания Елена Габоева.

"В музей вещи поступили давно, но для экспонирования они нам выданы на днях. В нулевые годы вещи попали в национальный музей, но выставлялись ранее лишь единожды. Будучи филиалом, имеем право брать на экспозицию необходимые предметы и сейчас они находятся у нас. Раньше они не выставлялись, теперь будут в постоянной экспозиции, мы уже подготовили для них витрину", - сказала Габоева.

Вещи были оставлены Булгаковым в начале 20-х годов прошлого века во Владикавказе во время его поездки в Батум. Оттуда писатель напрямую уехал в Москву. В послевоенные годы вещи были переданы однофамильцу писателя - Николаю Булгакову, который уже в начале нового века и принес их в музей.

Вещи прошли экспертизу, которая доказала, что они действительно принадлежали Булгакову.

Булгаков прожил во Владикавказе два года. В конце 1919 года, проработав непродолжительное время в военном госпитале во Владикавказе (контролировался ВСЮР), оставил занятия медициной и начал журналистскую деятельность в местных изданиях. В 1920 году заболел тифом и остался в городе после занятия его Красной армией. В 1920-1921 годах был заведующим литературным и театральным отделами Владикавказского революционного комитета, выступал с докладами и лекциями.