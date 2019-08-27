Фестиваль романтических и фантазийных спектаклей в Калининграде посетили 6 тыс. зрителей

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Спектакли Первого Международного театрального фестиваля романтических и фантазийных спектаклей малой формы "Башня", который прошел в Калининграде с 20 по 26 августа, посетили более 6 тыс. человек, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете фестиваля.

"Все спектакли, представленные 12 коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Калининградской области, а также из Эльблонга (Польша) и Минска проходили с аншлагом, всего их посмотрели свыше 6 тыс. калининградцев и гостей города. Это было одной из приятных неожиданностей, поскольку постановки были одноактными и шли на малых площадках", - сказал собеседник агентства.

Председатель оргкомитета фестиваля, художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что "участники фестиваля "Башня" в своих работах демонстрировали собственный, новый взгляд на развитие театра, оригинальные подходы к определению жанра, построению спектакля". "Порой это вызывало удивление, но всегда - живой, очень яркий интерес у зрителей", - подчеркнул он.

По его словам, у организаторов фестиваля, которыми, помимо облдрамтеатра, выступили министерство по культуре и туризму области, местное отделение Союза театральных деятелей России, есть желание сделать его традиционным - проводить ежегодно или раз в два года. "Очень не хотелось бы закрывать эту, на наш взгляд, достаточно результативную историю, не оставлять фестиваль "Башня" как разовую акцию, приуроченную к Году театра в России. У фестиваля есть перспектива для дальнейшего развития", - уверен Андреев.

Решением международного жюри лучшим спектаклем фестиваля признана драма "Спички" Калининградского областного драмтеатра в постановке московского режиссера Елизаветы Бондарь. В номинации "Лучший режиссер" главный приз получил Роберт Таларчик из Польши, который работал над пластическим спектаклем "Качмарски - 4 поры непокоя" театра имени Александра Севрука из Эльблонга.

Жюри также учредило три спецнаграды. Так, в номинации "Полет" за полет фантазии, умение раздвинуть рамки привычного, разрушение шаблонов, бесстрашие в творчестве" награда досталась независимому театру "Фабрика" из Екатеринбурга за иммерсивный спектакль "Четвертый". Приза "Романтизм" - за яркое и своеобразное раскрытие романтической темы - удостоен спектакль для взрослых "Медведь" Калининградского областного театра кукол. В номинации "За идею" лучшей признана dance-комедия "Диджей Павел" театра "POST" из Санкт-Петербурга, создавшего, по мнению жюри, "творческий продукт особого склада и высокого качества".