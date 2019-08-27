Под Пензой в ходе всероссийского фестиваля восстановят быт средневекового поселения

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Быт Золотаревского городища - археологического памятника VIII-XIII веков, на месте которого произошла крупная битва с войском хана Батыя, восстановят 31 августа на всероссийском историко-культурном фестивале под Пензой. Об этом сообщила журналистам во вторник министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

"Золотаревское городище - это уникальное место, которое объединяет и памятник истории, и лагерь археологов, которые продолжают здесь раскопки. В этом году на фестивале впервые будет создана территория живой истории, где благодаря реконструкции можно будет полностью погрузиться в жизнь этого средневекового города", - отметила Курдова.

По словам руководителя региональной молодежной общественной организации по развитию древнерусских ратоборств "Сокол", соорганизатора фестиваля "Золотаревское городище - перекресток цивилизаций" Александра Пальгова, на мероприятии будут реконструированы ремесла, которые были распространены в средние века на территории, которую сейчас занимает Пензенская область. "Это будет реконструкция, воссоздание быта, обычаев и жизни древнего города на основе археологических, письменных и изобразительных источников. У нас будет площадка старинной кухни, ремесел, где можно увидеть лепку посуды, обжиг, плетение кольчужной бармицы для шлема (кольчужная сетка, обрамляющая нижний край шлема). Будет площадка старинных детских игр, также реконструкторы представят точные копии средневековых музыкальных инструментов, их звучание посетители фестиваля тоже смогут услышать", - отметил Пальгов.

Фестиваль пройдет в восьмой раз. В этом году в нем впервые примут участие военно-исторические клубы из Ивановской и Тамбовской областей, Самары, Нижнего Новгорода и старинная монетная мастерская из Кирова.

История Золотаревского городища

Золотаревское городище было крупным поселением Волжской Булгарии, оно располагалось на пересечении торговых путей в верховьях реки Суры (в настоящее время это территория поселка Золотаревка Пензенского района). Городище просуществовало с VIII по XIII век и было полностью уничтожено в 1237 году в ходе битвы с войсками хана Батыя. Поселение, следы существования которого были скрыты разросшимся лесом, открыли в 1882 году, с середины ХХ века началось изучение городища. Сейчас идет работа по созданию туристического кластера.