Современный Дом культуры откроется в октябре в одном из сел Чечни

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Многофункциональный дом культуры с залом на 200 мест откроется в октябре в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни в рамках нацпроекта "Культура", сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Работы идут с опережением графика, открытие планируется в октябре текущего года. В здании предусмотрен зал на 200 посадочных мест, библиотека, репетиционный зал, а также кабинеты для кружков по направлениям. В селе раньше не было Дома культуры", - отметили в пресс-службе.

Власти Чеченской Республики планируют в 2019 году построить четыре Дома культуры и провести реконструкцию двух домов в рамках реализации нацпроекта "Культура". На эти цели будет направлено около 195 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.