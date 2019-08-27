Фильм "Ленин. Неизбежность" с Евгением Мироновым выходит в российский прокат в октябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Картина режиссера Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность", в которой главные роли исполнили Евгений Миронов и Федор Бондарчук, появится в российском прокате 31 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе фильма.

"Фильм "Ленин. Неизбежность" выходит в российский прокат 31 октября", - говорится в сообщении.

Помимо Миронова и Бондарчука, в фильме играют Максим Матвеев, Александр Балуев, Дарья Екамасова, Виктория Исакова и Паулина Андреева.

Действие фильма происходит во время Первой Мировой войны, когда Владимир Ленин находится в Цюрихе. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил ее начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию под контроль.