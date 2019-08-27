Первый виртуальный концертный зал появится в Ингушетии до конца года

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Первый виртуальный концертный зал в Ингушетии будет создан на базе государственной филармонии им. А. Хамхоева, его планируют открыть до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе республиканского министерства культуры и архивного дела.

"Заключено соглашение с Минкультуры России о создании виртуального концертного зала на базе государственной филармонии им. А. Хамхоева. Это позволит расширить аудиторию в интернете и привлечь новых зрителей с минимальными затратами, накопить ценный видеоархив, а также зарабатывать на трансляциях и записях за счет подключения к системе монетизации", - отметили в пресс-службе.

Также в рамках нацпроекта в Ингушетии планируется создание мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности. "В течение 2019 года государственными музеями Республики Ингушетия проводится работа по оцифровке и внесению экспонатов в цифровую систему дополнительной реальности "Артефакт", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.