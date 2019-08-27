Победители конкурса молодых музыкантов в Крыму поедут в тур по Южной Корее

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Молодые музыканты из Крыма отправятся в гастрольный тур по Южной Корее по итогам конкурса фестиваля Dialog Classica, который впервые пройдет в российском регионе с 28 по 31 августа. Об этом сообщил во вторник журналистам художественный руководитель и дирижер-постановщик крымской госфилармонии Денис Карлов.

"Будем отбирать самых ярких и выразительных артистов молодых. Главный приз у нас - это участие в крупных международных проектах и тур концертный по Южной Корее с записью альбома. Также участие в концертах-абонементах камерного оркестра в течение года в Русском театре", - сказал Карлов.

Международный фестиваль исполнителей классической музыки Dialog Classica откроется 28 августа в Ливадийском дворце. Запланировано проведение шести концертов с участием российских и южнокорейских музыкантов, которые пройдут, в том числе, в Мраморной пещере (село Мраморное). В Крым прибыли лауреаты международных конкурсов Ким Джонг А и Со Донг Хен, а также южнокорейский флейтист-виртуоз Пак Те Хван.