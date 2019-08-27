Безруков выразил желание провести на Кавказе театральный фестиваль

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков выразил желание провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, подобный "Фабрике Станиславского", которую его театр организует в Москве и Подмосковье.

"Хотелось бы здесь провести эхо-фестиваль "Фабрики Станиславского", которую я провожу", - сказал ТАСС Безруков, который во вторник приехал в Пятигорск на молодежный форум "Машук-2019".

Он отметил, что на фестивале выступают театральные коллективы со всей страны.

"Мы привозим коллективы из разных регионов страны, это замечательные театральные работы, которые отвечают самому главному требованию Станиславского - "верю". Это русский психологический театр. И сделать эхо-фестиваль "Фабрики Станиславского" здесь, на Кавказе, мне очень хотелось бы", - добавил актер.

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.