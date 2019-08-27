Гран-при этнического кинофестиваля в Уфе получил дебют якутского режиссера

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Фильм "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой получил Гран-при фестиваля этнического кино "Серебряный Акбузат" в Уфе и 1 млн рублей. Награду победителю вручил председатель жюри, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, сообщает во вторник пресс-служба фестиваля.

"Гран-при фестиваля "Серебряный Акбузат" удостоен режиссерский дебют Любовь Борисовой из Якутии - фильм "Надо мною солнце не садится". Победитель получила статуэтку и 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Этот же фильм был признан победителем в номинации "Социальное и мотивационное кино" среди полнометражных картин. Он рассказывает историю молодого человека, который старается отвлечь старика, с которым его свела судьба, от мыслей о скорой смерти. "Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь, а заодно оттянуть день смерти старика. Каждый день Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день", - отметили в пресс-службе.

В номинации "Национальное и этническое кино" лучшими стали картины "Из Уфы с любовью" башкирского режиссера Айнура Аскарова, "Изгородь" Михаила Кулунакова из Алтая, "О чем грустит наш дом" Кристен Гайнет из Башкирии. Также жюри фестиваля наградило ряд авторов за раскрытие актуальной темы, лучшие режиссерскую, операторскую работу и сценарий.

"Серебряный Акбузат" проходил в Уфе с 24 по 27 августа, на него поступили заявки из 28 стран. Фильмы-победители определены в номинациях игрового, документального и короткометражного кино. Россия была представлена в программе семью фильмами из Башкирии и работами из Северной Осетии, Хакасии, Чечни, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Якутии. Призовой фонд фестиваля превысил 1 млн рублей.