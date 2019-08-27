Фильм "Дылда" Кантемира Балагова покажут на 44-м кинофестивале в Торонто

ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского будет показан на 44-м кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила директор по связям с общественностью киносмотра Мария Алехандра Соса.

"В этом году в программе кинофестиваля в Торонто только один фильм из России - это картина Кантемира Балагова "Дылда", - сказал она. Соса подтвердила, что до начала TIFF в его программу больше не будет включен ни один российский фильм.

"Дылда" - вторая режиссерская работа режиссера Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Кинофестиваль в Торонто пройдет с 5 по 15 сентября. На нем будут представлены 333 фильма из 84 стран.