Кинофестиваль в Венеции откроется премьерой "европейского" фильма японца Хирокадзу Корээды

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Признанный японский режиссер Хирокадзу Корээда представит на открытии 76-го Венецианского кинофестиваля свою первую "европейскую" работу - фильм "Правда" (The Truth). Картина, ставшая для японца первой, снятой за пределами его родины, будет показана в среду вечером в рамках конкурсной программы, в которую вошла 21 лента, сообщает пресс-служба старейшего в мире смотра.

Как ожидается, на красную ковровую дорожку выйдут известные французские актрисы Катрин Денев и Жульетт Бинош, сыгравшие в фильме мать (бывшую кинодиву) и дочь, у которых складываются непростые отношения. В этом году в Венеции не будет недостатка в звездах первой величины. Так, на острове Лидо в Венецианской лагуне, где традиционно проходят показы, ожидаются Брэд Питт, который сыграл главную роль в фильме Джеймса Грэя "К звездам"(Ad Astra), звездный состав фильма Стивена Содерберга "Прачечная" (Laundromat) во главе с трехкратной обладательницей "Оскара" Мерил Стрип, Джонни Депп, занятый в картине итальянского производства колумбийского режиссера Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbaians). На закрытие может приехать легендарный Мик Джаггер, вокалист группы The Rolling Stones, сыгравший в фильме "Желтовато-красная ересь" (The Burnt Orange Heresy) итальянца Джузеппе Капотонди, которым завершится смотр.

Большинство картин внеконкурсной программы - документальные. Среди них новая работа украинского документалиста Сергея Лозницы. Он покажет на смотре свою новую основанную на кадрах хроники работу "Государственные похороны" о трех днях после смерти Сталина. Обладатель премии "Оскар", ведущий американский документалист Алекс Гибни представит свой новый фильм о "России Путина" под названием "Гражданин К" (Citizen K).

Одно из самых ожидаемых событий - премьера нового сезона сериала итальянца Паоло Соррентино "Новый папа" (The New Pope), который стал продолжением нашумевшего "Молодого папы" (The Young Pope, 2016). На Лидо ожидаются исполнители главных ролей (двух Пап Римских) - Джуд Лоу и Джон Малкович, а также американская дива Шерон Стоун, которая сыграла в сериале.

Российский кинематограф

Российско-грузинская картина режиссера грузинского происхождения Дмитрия Мамулии "Преступный человек" участвует во втором конкурсе - "Горизонты". Новый фильм сценариста и теоретика кино и театра, художественного руководителя Московской школы нового кино снят при участии России с грузинскими актерами. По сюжету главный герой ленты - молодой инженер Джордж Месх - становится случайным свидетелем убийства известного вратаря, и это полностью меняет его жизнь.

Кроме того российский кинематограф будет представлен в Венеции отреставрированной копией фильма Василия Шукшина "Калина красная" (1974) в секции "Венецианская классика". Она также конкурсная, и судят шедевры мирового кино студенты творческих вузов. В этой же программе свою документальную работу об отце, признанном режиссере, представит Андрей Тарковский. Незаконченный фильм Алексея Германа - младшего "Воздух" был отобран наряду с 28 проектами полнометражных игровых и документальных фильмов для Венецианского кинорынка, который в том числе призван помогать поиску сопродюсеров для привлечения финансирования кинопроизводства как из частных, так и государственных источников.

Крылатые львы Святого Марка

Почетный "Золотой лев" за вклад в кинематограф будет вручен испанскому режиссеру Педро Альмадовару. Международное жюри во главе с аргентинским режиссером Лукрецией Мартель объявит 7 сентября обладателей основных премий - "Золотого и Серебряных львов Святого Марка", актерских "Кубков Вольпи", Специальной премии жюри, премии за лучший сценарий и лучший актерский дебют (премия имени Марчелло Мастроянни). Отдельной Премии имени Луиджи Де Лаурентиса удостаивается лучший дебют, жюри этой секции возглавит известный сербский режиссер Эмир Кустурица. Премиями за лучший фильм, лучшие режиссуру и сценарий, актерскую работу и специальной премией отмечаются фильмы в секции "Горизонты".