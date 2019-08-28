Елец станет одним из центров празднования 150-летия со дня рождения Бунина

ТАСС, 28 августа. Город Елец в Липецкой области станет одним из российских центров празднования 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина. На реконструкцию его исторической части будут выделены средства. Об этом в среду сказала замминистра культуры РФ Алла Манилова на открытии выставки "Россия Ивана Бунина" в Елецком государственном университете имени Бунина. Там открылось заседание рабочей группы по празднованию 150-летия со дня рождения писателя.

Юбилей со дня рождения Бунина, согласно указу президента РФ Владимира Путина, будет отмечаться в России в 2020 году.

"Бунин - это и Воронеж, и Липецкая область, и Тамбовская область, и Москва, и Петербург, и Париж, бесспорно. Но все-таки мы считаем центром - и соглашаемся с предложением врио главы региона Игоря Георгиевича Артамонова - чтобы считать центром подготовки к празднованию столь значимого для российской культуры, российской литературы, для российского общества город Елец Липецкой области", - сказала Манилова.

Она уточнила, что Елец включен в перечень исторических поселений, которые получат существенное государственное финансирование по специальной программе.

"Мы включили Елец, и это значит, что историческим центром города мы будем заниматься вместе: реконструкцией, реновацией, приведением его в порядок, в то состояние, которого заслуживает ваш город, имеющий большое значение в истории России. Есть идея сделать в Ельце большой общенациональный музей Бунина, и я сегодня посмотрю обязательно здание, о котором может идет речь, и вместе будем решать", - сказала замминистра.

По ее словам, в 2019 и 2020 годах будет создан проект реконструкции и реставрации исторического центра Ельца.

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы, Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 10 октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, позже она переехала в имение Озерки Орловской губернии, позже здесь образовали Елецкий уезд, а сейчас - Становлянский район Липецкой области. 26 января 1920 года, будучи уже известным писателем, Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года произведения Бунина на его родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.