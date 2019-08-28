Именные "звезды" Ксении Раппопорт и Павла Лунгина появятся в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Церемония закладки именных "звезд" народных артистов РФ Ксении Раппопорт и Павла Лунгина пройдет в Москве 30 августа. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"На Площади звезд российского кинематографа, расположенной напротив "Мосфильма", состоится торжественная церемония закладки именных знаков Ксении Раппопорт и Павла Лунгина", - отметил собеседник агентства. Актриса и режиссер оставят на "звездах" свои автографы и отпечатки ладоней.

Ксения Раппопорт - актриса театра и кино. В 2008 году она вела церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля. За роль в драме "Юрьев день" Кирилла Серебренникова была награждена призом за лучшую женскую роль кинофестиваля "Кинотавр". В 2009 году на церемонии вручения российской кинопремии "Золотой орел" стала лауреатом в двух номинациях: "Лучшая женская роль в кино" (за роль в фильме "Юрьев день") и "Лучшая женская роль на телевидении" (за роль в телесериале "Ликвидация" Сергея Урсуляка).

Также среди картин с участием актрисы - сериалы "Исаев", "Белая гвардия", "Ладога", фильмы "Два дня" Авдотьи Смирновой и "Дама пик" Павла Лунгина. На 35-м Московском международном кинофестивале Раппопорт получила специальный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского".

Павел Лунгин дебютировал в кино как сценарист в 1976 году - семейным фильмом "Все дело в брате". Затем по его сценариям были сняты ленты "Конец императора тайги" и "Непобедимый".

Лунгин - лауреат Каннского фестиваля. Он получил приз в 1990 году за свой первый фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Этот актер снимался и в его лентах "Остров" и "Царь". Также среди самых известных картин режиссера - "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", "Дело о "Мертвых душах", "Дирижер", сериал "Родина" и лента "Братство", которая вышла в прокат в 2019 году.

О Площади звезд

Открытие Площади звезд российского кино состоялось 25 июня 2001 года во время проведения XXIII Московского международного кинофестиваля. В этот день была установлена первая "звезда" президента ММКФ, председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. Также на Площади есть "звезды" Георгия Данелия, Элины Быстрицкой, Николая Караченцова, а также Армена Джигарханяна, Олега Басилашвили, Лии Ахеджаковой, Зинаиды Кириенко, Василия Ливанова, Владимира Машкова и других.