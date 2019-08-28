Власти Чечни намерены сделать некрополь "Цой-Педе" более доступным для туристов

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Крупнейшее на Северном Кавказе доисламское погребальное сооружение "Цой-Педе", которое находится недалеко от грузинской границы в Итум-Калинском районе Чечни, станет более доступным для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи.

"Министр по делам молодежи Иса Ибрагимов обсудил с представителями компетентных организаций вопросы популяризации и доступности туристического маршрута некрополя "Цой-Педе". Принято решение в ближайшее время выехать на место и определить алгоритм необходимых мер для того, чтобы сделать этот уникальный объект более доступным для туристов", - отметили в пресс-службе.

Некрополь "Цой-Педе" расположен на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе Чечни вблизи границы с Грузией. Он состоит из 42 склепов, двух сторожевых башен и двух святилищ. Точная дата основания "города мертвых" неизвестна, самые ранние склепы относят примерно к V веку. Название "Цой-Педе" переводится как "поселение божества".