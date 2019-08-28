Свыше 200 концертов и выставок уже прошли в ФРГ в рамках "Русских сезонов"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 200 концертов и выставок уже прошли в Германии в рамках масштабного международного культурного проекта "Русские сезоны". Такие предварительные итоги подвел в среду журналистам в Берлине руководитель фестиваля Алексей Лебедев.

"За эти шесть месяцев в проекте "Русские сезоны" участвовали 43 коллектива, они дали и показали в общей сложности 208 концертов и выставок", - сообщил он. "Эти мероприятия проходили в 63 немецких городах", - добавил Лебедев. Руководитель проекта заверил, что "осенне-зимний период будет не менее насыщенный".

"Я надеюсь, что те коллективы, многие из которых впервые посетили Германию, найдут своего зрителя и что наш культурный обмен будет только возрастать", - заметил Лебедев.

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии - фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили 9 млн человек.