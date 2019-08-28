Аланскую катакомбу IX-XI веков с захоронением четырех человек обнаружили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Северной Осетии аланскую катакомбу IX-XI веков с захоронениями четырех человек, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Александр Мошинский.

"На аланском могильнике была раскопана катакомба с очень интересным погребальным обрядом. Там были обнаружены захоронения четырех человек - женщин и детей, туда вел коридорчик, по которому подносили трупы, - дромос. В дромосе был боковой коридор, в котором была похоронена хромая женщина, у нее, очевидно, было врожденное уродство - сросшиеся берцовые кости ноги, это, скорее всего, было жертвоприношение", - сказал Мошинский.

Захоронением этой женщины, предполагает археолог, завершился погребальный обряд в этом захоронении, потому что после погребений не совершалось.

"Это уникальный случай погребений в таком дромосе, больше науке таких фактов неизвестно, его и сравнивать не с чем. Уникален именно способ погребения там. Человеческое жертвоприношение на этом могильнике уже было обнаружено ранее, но оно были отдельное, связанное с конкретным погребением. Там были похоронены молодые люди в непривычных позах со связанными руками, даже не похоронены, а брошены, завалены поверх крупными камнями", - отметил археолог.

Открытиям в катакомбе археолог планирует посвятить целую книгу, которую намерен опубликовать в 2020 году.

Раскопки проводились с 19 июля по 27 августа в погребении Кари Цагат в Дигорском ущелье Северной Осетии.