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Филипп Киркоров представил на "Новой волне" песню "Лунный гость"

Он также рассказал, что в ближайшее время в сети появится клип на эту композицию

Филипп Киркоров выступил на конкурсе "Новая волна", где впервые представил песню "Лунный гость". Трансляцию премьеры в прямом эфире вела соцсеть "Одноклассники".

"Я, конечно, когда услышал песню, мне ее прислали, я сразу сказал - моя! Вот бывает такое, моя песня. Но она долго лежала, долго ждала своего часа, года три", - заявил Киркоров.

Он добавил, что в течение нескольких часов в сети появится клип на эту композицию, который снял режиссер Заур Засеев. Певец также рассказал, что "Лунный гость" был написан Алексеем Романовым на стихи Михаила Гуцериева.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2015 года он проводится в Сочи. С 24 по 29 августа пользователи "Одноклассников" могут наблюдать за выступлениями и репециями конкурса в прямом эфире в официальной группе "Новой Волны".

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