Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Москве и Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Российский режиссер, автор фильма "Аритмия" и сериала "Обычная женщина" Борис Хлебников представит зрителям в Москве и Санкт-Петербурге премьеру своего нового кинопроекта - сериала "Шторм". Специальные показы с его участием пройдут в этих городах в начале сентября, сообщили ТАСС в. среду в пресс-службе проекта "КАРО. Арт".

"Борис Хлебников и творческая команда представят премьеру первого эпизода оригинального киносериала "Шторм" в Москве и Санкт-Петербурге 4 и 5 сентября соответственно", - сообщила собеседница агентства.

В Петербурге драму вместе с Хлебниковым также представят актеры Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина. Отмечается, что съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и в Кронштадте.

По сюжету персонаж Александра Робака работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении денег, связанное с обрушением крыши во Дворце Спорта. В это время выясняется, что его невесте (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени. Чтобы спасти ее, главному герою приходится поступиться принципами и пойти на преступления. Однако его лучший друг из отдела расследования убийств начинает догадываться, кто стоит за чередой преступлений, и для него становится делом чести изобличить виновника.

5 сентября премьера "Шторма" состоится на видеосервисе Start. В июне макет первой серии был представлен на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.

"Аритмия" Бориса Хлебникова получила Гран-при на 28-м открытом фестивале "Кинотавр", приз зрительских симпатий и награду за лучшую мужскую роль. Также картина стала победителем во всех главных номинациях старейшей национальной кинопремии "Ника" в 2018 году.