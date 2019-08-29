Выставка "Церемониалы российского императорского двора" открылась в Запретном городе

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Выставка "Церемониалы российского императорского двора", организованная Музеями Московского Кремля (ММК), открылась в четверг в пекинском Музее Гугун, известном также как Запретный город. Выставка, которая продлится до 8 ноября, стала второй частью совместного проекта Музея Гугун и Музеев Кремля, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

На выставке, рассказала директор Департамента издательской деятельности и специальных программ ММК Елена Миловзорова, представлена важнейшая из кремлевских коллекций, для которой предназначались особые парадные залы в исторических зданиях Оружейной палаты. В состав этой коллекции входят государственные регалии, коронационные облачения монархов, декоративное убранство церемониальных выездов и процессий, священных обрядов и поздравительных аудиенций монархов.

Многое покажут впервые

Экспозиция, включающая более 150 экспонатов, впервые представляет кремлевскую коллекцию зарубежному зрителю в столь значительном объеме и последовательно раскрывает особую значимость каждого из событий и обрядов, связанных с восшествием на престол российских монархов в XVIII-XIX столетиях. Посетители смогут познакомиться с искусством лучших художников, граверов, фотографов, ювелиров, медальеров, ткачей, портных, вышивальщиков, работавших для нужд российского императорского двора, отмечают устроители.

На выставке в Пекине представлены, в частности, коронационные мундиры императоров Александра II и Александра III, шпалерный портрет Петра I, императорская мантия из золотой парчи, принадлежавшая императрице Марии Александровне, ковер, на котором состоялось таинство миропомазания императрицы Екатерины II и другие раритеты. Один из разделов выставки посвящен праздничным обедам и балам, здесь можно увидеть серебряные сосуды для сервировки императорского стола, предметы "кремлевского" фарфорового сервиза, меню парадного обеда, выполненное известным русским художником Василием Васнецовым, парадные придворные костюмы, драгоценные ювелирные украшения.

Московская часть проекта

Двусторонний проект открыла экспозиция "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" из собрания пекинского музея, которую Музеи Кремля принимали весной этого года. За 2,5 месяца ее посетили более 120 тыс. человек. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила тогда высокий интерес посетителей к проектам, посвященным китайской культуре. На выставке в Москве, которая была посвящена церемониалу восхождения на престол и повседневной жизни двора династии Цин, было представлено более 100 экспонатов. Среди них - символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, украшения, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, императорские подарки.