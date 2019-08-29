Мультимедийный мюзикл "Семь нот" откроет фестиваль "Круг света" в Москве 20 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 20 сентября на Гребном канале мультимедийным мюзиклом "Семь нот". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Знакомая зрителю фестиваля площадка Гребного канала изменит привычную геометрию, что позволит увеличить площадь зрительской зоны. Над каналом будет возведена специальная конструкция, дуга, которая соединит два берега, послужит экраном для видеопроекций и инструментом для огненных и световых эффектов. На водной глади канала разместятся более ста горелок, свыше двухсот фонтанов, а также водно-веерные экраны, которые визуально приблизят действующих героев к зрителям", - говорится в сообщении.

Программа "Круга света"

В течение пяти дней фестиваля на Театральной площади, где в единый проекционный экран за счет специальных вертикальных плоскостей соединятся фасады Большого, Малого театров и РАМТ, будут демонстрироваться световая новелла, посвященная Году театра в России, и видеомэппинговое шоу "Спартак". На этом же месте зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из пяти стран.

Впервые за время проведения фестиваля его площадкой станет Политехнический музей, который встретит гостей архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Также впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк, гости которого увидят 14 световых и видеопроекционных инсталляций.

Территория музея-заповедника "Коломенское" площадью более полутора гектаров будет оформлена в виде сказочного леса, наполненного светом инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых представлений. 22 сентября в Коломенском состоится концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.

На панорамном фасаде Музея Победы зрители увидят премьеру шоу "Космическая одиссея". На фасаде здания Музея Победы будут демонстрироваться представления прошлого года, посвященные военной истории России и городу Москве.

В этом году площадка Музея Победы впервые станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". В концертном зале Arbat Hall 21 сентября участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг" покажут свои работы. Предметом состязания станут аудиовизуальные геометрические образы. Во время фестиваля в Центре Digital October 21-22 сентября будет проходить образовательная программа, которая включает в себя лекции, панельные дискуссии, мастер-классы от мировых светодизайнеров.

Вход на все площадки мероприятия - свободный, но где-то может понадобиться регистрация заранее.

О фестивале

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале "Круг были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы - коммуникационная группа LBL.