Фестиваль "Недели Северного Кавказа" пройдет в сентябре в Болгарии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" с 9 по 16 сентября проведет в Болгарии фестиваль "Недели Северного Кавказа", в рамках которого жителей этой страны познакомят с культурой, традициями и инвестиционным потенциалом регионов Северного Кавказа, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе фонда.

"С 9 по 16 сентября в Республике Болгария фонд "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России и правительств субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) проводит фестиваль "Недели Северного Кавказа". Семидневный фестиваль-презентация делового, культурного и туристского потенциала на черноморском побережье рассчитан как на гостей, так и жителей Болгарии", - сообщили в пресс-службе.

В программу войдут несколько мероприятий: российско-болгарский туристский инвестиционный форум, фестивали ансамблей субъектов СКФО, бизнес-сессии, выставка изделий народных художественных промыслов.

Ожидается, что фестиваль станет началом международного обмена достижениями в деловой и культурной сферах двух стран с целью развития и дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества. Также он познакомит жителей Болгарии и туристов, находящихся на курортах, с культурой, традициями и инвестиционным потенциалом регионов Северного Кавказа.

"Наша задача сегодня - наладить внутренний и въездной туристический поток. Мы объединяем усилия, чтобы пригласить иностранцев в свои регионы. Обмен же туристами между регионами мы планируем осуществить по линии совместных мероприятий в сферах культуры и спорта. Туристы смогут познакомиться с горнолыжными курортами, гастрономическим туризмом, самобытной культурой народов Северного Кавказа", - приводит пресс-служба слова гендиректора фонда "Посети Кавказ" Станислава Аристова.

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.