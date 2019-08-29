Участники "Новой волны" заложили в Сочи памятные знаки конкурса

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Участники конкурса молодых исполнителей "Новая волна" заложили в центре Сочи памятную звезду и барельеф, в дальнейшем традиция продолжится на Имеретинской набережной, где планируется высаживать деревья. Об этом сообщил журналистам гендиректор конкурса Александр Румянцев.

"Мы уже говорили о том, что потрясающая набережная в Олимпийском парке. Есть идея сделать большую аллею "Новой волны" вдоль набережной в Имеретинской низменности. Будем что-нибудь сажать, хватит укладывать. Она уже построена, будет продлеваться, насколько я знаю, как будет готова, так начнем сажать деревья. Думаю, это будет очень красиво и очень памятно", - сказал Румянцев.

По словам главы города Анатолия Пахомова, конкурс "Новая волна" дает старт новым звездам. "Единственная просьба, когда вы станете настоящими звездами и будете выступать, обязательно вспоминайте, что ваш звездный старт начался в Сочи. Сегодняшнее мероприятие историческое, в центре Сочи появилась ваша новая звезда", - отметил Пахомов.

Аллея звезд, посвященная 15-летию конкурса "Новая волна", открылась в Сочи в 2016 году. На улицу Навагинскую с предыдущего места проведения конкурса с Юрмалы были перенесены все памятные звезды с 2002 года.

Также в 2016 году на улице Несебрской состоялась закладка первого бронзового барельефа "Новой волны", которая продолжается и сегодня. Авторами нынешнего барельефа стали конкурсанты: финалисты изготовили его под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова.