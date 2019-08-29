Торжественный вечер к столетию ВГИКа пройдет в 20-х числах сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) отметит свое 100-летие торжественным вечером в 20-х числах сентября. Об этом рассказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС ректор вуза Владимир Малышев.

"Юбилей лучше отмечать дома, посмотреть на родные стены, поэтому мы решили, что сначала отпразднуем пофакультетно. Факультеты составят свои программы, так по-домашнему. Будет один официальный торжественный вечер, когда мы соберем студентов, педагогов, именитых выпускников и делегации от стран СНГ. Концерт скорей всего в 20-х числах сентября, потому что 2 (сентября) - начало учебного года, надо наладить учебный процесс", - сказал он.

Ректор отметил, что праздник будет без "деланного официоза". "Юбилей надо использовать для того, чтобы что-то полезное сделать и ВГИКу и обществу. К юбилею был выпущен указ президента на столетие ВГИКа два года назад. И мы хотели показать, что ВГИК - это живой организм и стали ездить на гастроли по 25 студентов, 10 мастеров с мастер-классами, показом наших фильмов разных. Проехали все страны СНГ, заключили со всеми договоры о сотрудничестве и сейчас они уже в действии <...> Мы получили какие-то деньги, нам удалось технически обновиться, студент должен на учебной студии уметь работать по новым технологиям, потому что если студенты не будут уметь снимать на современном оборудовании, то их продюсер не возьмет и мы гордимся, что студия у нас современная", - добавил Малышев.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.