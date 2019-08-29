Конкурс "Новая волна" получает помощь от властей в Сочи

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Сочи всегда помогают конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который в 2015 году переехал из Латвии в российский город, справиться с организационными сложностями, чего никогда не было в Юрмале. Об этом сообщил журналистам генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Генеральный продюсер "Новой волны" Игорь Крутой ранее заявил, что конкурс не вернется обратно в Юрмалу и останется на черноморском курорте.

"В этом году поменялось очень много инфраструктуры, и в городе, и в Имеретинке, и в окрестностях, и партнеры другие. Этот огромный коллапс с точки зрения новизны немного нас подкосил. И я безумно благодарен городу и главе, за это время у нас сложились дружеские отношения. И видя все это, они сразу включились в ситуацию, и мы единым фронтом справились. Такого отношения в Юрмале не было никогда, мы все время что-то делали вопреки. И мы приобретаем здесь постоянное место, потому что нам здесь комфортно, нам здесь рады", - сказал Румянцев.

Как сообщил журналистам глава города Анатолий Пахомов, в числе многочисленных событийных мероприятий Сочи "Новая волна" является одним из главных, престижных и приоритетных.

"Сюда приезжает много знаменитостей, и очень важно, чтобы они оценили город на "хорошо". И я очень рад, что они отозвались про Сочи хорошо, они попутешествовали по всему городу и были приятно удивлены чистотой нашего города, красотой и комфортом", - сказал глава, добавив, что Сочи поддерживает идею создания на Имеретинской набережной Аллеи "Новой волны".

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.