Следующую "Новую волну" могут посвятить творчеству Антонова, Николаева или Долиной

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Темой следующего международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" может стать творчество композиторов и певцов Юрия Антонова и Игоря Николаева, а также певицы и актрисы Ларисы Долиной - каждый из этих артистов в 2020 году отметит свой юбилей. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный продюсер смотра Игорь Крутой.

"Что касается следующего года, каждый год дает свои темы, возможно, это будет творчество Юрия Антонова, у которого юбилей. Возможно, творчество Игоря Николаева, у которого юбилей. У Ларисы Долиной тоже юбилей. Не знаю пока, сейчас мы отойдем от этого вихря, который был в этом году, и подумаем, что делать на следующий год, насколько это будет интересно", - сказал он.

Крутой отметил, что в этом году конкурс получился интересным. "Новые темы, интересные конкурсанты, очень много молодых исполнителей, все достойно представлены, и рейтинги при этом сохранились. Хочется, чтобы эта традиция осталась, чтобы появлялись новые имена, которые нам интересны", - добавил он.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале Dzintari. С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.

В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран. В этом году "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. Россию представили Данил Буранов и группа "Давинчи".