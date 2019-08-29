В рамках Всероссийского театрального марафона впервые представят оперу в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Астрахань в пятницу примет эстафету Всероссийского театрального марафона и впервые за все время его проведения представит оперу - в Астраханском кремле под открытым небом тысячи зрителей увидят постановку Астраханского театра оперы и балета "Руслан и Людмила" (Михаила Глинки). Для жителей региона будет организована онлайн-трансляция, в том числе в четырех сельских районах, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

"Астрахань станет 61-м городом-участником Всероссийского театрального марафона. Астрахань первая за время его проведения представит оперу - "Руслан и Людмила", которая пройдет в естественных декорациях кремля под открытым небом. К мероприятию все готово", - сказали в пресс-службе.

Всего в постановке будет задействовано почти 300 человек - это вся труппа Астраханского театра оперы и балета: оперные певцы, солисты балета, хор, симфонический оркестр. Для участия в премьере приглашены солисты Мариинского театра - Анна Денисова и Глеб Перязев. Как уточнили в театре, опера будет представлять собой сказку, фантазию и сочетать в себе реальную жизнь со сказочным вымыслом с сохранением всех традиций академического искусства. Действие начнется вечером - в сумерках, поэтому будет задействовано не только сценическое освещение, но и ряд спецэффектов, в том числе 3D-инсталляции на стенах Успенского собора.

"Спрос на эту оперу очень большой. Билеты давно раскуплены, было решено даже сделать предпоказ. Кроме того, завтра будет организована онлайн-трансляция оперы на площадках наших учреждений культуры и парков, на одном из региональных каналов и впервые даже в районах области", - отметили в пресс-службе.

Проект "Русские оперы в Астраханском кремле" впервые был представлен в 2012 году: тогда театр поставил оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Позже декорации кремля стали сценической площадкой для опер Александра Бородина "Князь Игорь" и Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Оперы под открытом небом собирают в Астраханской области порядка 5 тыс. зрителей из разных регионов.

О марафоне

В рамках марафона в Астраханском кремле перед началом оперы свои театральные и национальные традиции представят также делегации из Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя. Кроме того, будут работать передвижные выставки и иммерсивный театр, благодаря которому гости станут непосредственными участниками театрализованного представления. Одновременно в городе пройдут творческие встречи и мастер-классы с известными деятелями театрального искусства.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.