ТАСС представит в Астрахани фотовыставку о театральной жизни Юга России

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Фотовыставку "Театр в объективе ТАСС", которая расскажет о театральной жизни 13 городов Южного федерального округа, смогут увидеть гости и жители Астрахани в рамках Всероссийского театрального марафона. Всего будет представлено около 50 архивных и современных фотографий, сообщили в четверг в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" откроется в пятницу на территории Астраханского кремля. Экспозиция стала самым масштабным по охвату выставочным проектом агентства в Год театра - она расскажет о театральной жизни 13 городов Южного федерального округа. Всего будет представлено около полусотни архивных и современных фотографий, охватывающих период с 1965 по 2019 годы. Большинство черно-белых кадров зрители увидят впервые - снимки получили вторую жизнь благодаря масштабному проекту по оцифровке исторического фонда фотографий ТАСС, реализованному агентством в 2016 году", - уточнили в департаменте.

В частности, посетители выставки узнают о театральной жизни Астрахани, Элисты, Майкопа, Геленджика, Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда, Камышина и Краснодара. Многие из представленных на снимках театров известны далеко за пределами региона, например, старейший в Адыгее Русский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина, Астраханский государственный театр оперы и балета, Ростовский драматический театр имени М. Горького, Волгоградский государственный драматический театр и Зимний театр в Сочи. Авторы фотографий - одни из лучших репортеров ТАСС: Владимир Веленгурин, Олег Булдаков, Борис Клипиницер, Михаил Строков, Эдуард Котляков, Евгений Шулепов, Валерий Матыцин и другие.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. ТАСС выступает официальным информационным партнером Года театра в России и активным участником театрального марафона. Ранее агентство открыло фотовыставки во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Воронеже.