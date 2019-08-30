В Пекине открылась международная художественная биеннале

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Восьмая Пекинская международная художественная биеннале - одна из крупнейших в мире арт-площадок - открылась в пятницу в Национальном художественном музее Китая (галерее "Мэйшугуань"), сообщает корреспондент ТАСС с места события. На ней широко представлены российские художники, в том числе в зале Шанхайской организации сотрудничества, вместе с коллегами из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран ШОС. Отдельная экспозиция произведений мастеров ШОС устраивается на Пекинской биеннале впервые.

Биеннале, которая продлится три недели, проходит в этом году под девизом "Многоцветный мир и совместное будущее", в ней участвуют представители 113 государств.

"Искусство объединяет народы, знакомит их с историей, культурой, архитектурой, природой различных стран, позволяя глубже понять психологию и традиции, служит благородному делу мира и взаимопонимания, - сказал на открытии биеннале заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Аккошкаров - Живописным произведениям зачастую не требуются знания иностранных языков, ибо сам художник, выступая посредником между натурой и зрителем, раскрывает сокровенный смысл своего произведения".

Он поблагодарил организаторов биеннале за возможность провести в ее рамках выставку мастеров живописи стран ШОС накануне 70-летия КНР. "В этом мы видим знак глубокого уважения к нашим странам и к ШОС", - отметил он.

"Наша организация придает особое значение гуманитарному сотрудничеству, прилагает усилия к поощрению контактов между деятелями культуры и мастерами искусства, содействует организации культурных и художественных обменов. В этом мы видим залог более глубокого взаимопонимания и укрепления дружбы между народами наших стран", - резюмировал заместитель генерального секретаря ШОС.

"Мне повезло - когда я первый раз приехал в Пекин, то сразу попал на первое международное биеннале, это было грандиозно, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС народный художник России Андрей Блиок. - С тех пор были многочисленные выставки, мастер-классы, встречи с китайскими художниками в Пекине, Даляне, Ханчжоу". В Китае, отметил Андрей Блиок, сохраняется высокий пиетет к русской живописи, многие начинающие художники стремятся попасть на учебу в Россию, прежде всего - в Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

Под патронажем Шанхайской Организации Сотрудничества, продолжил Андрей Блиок, существует замечательное объединение: международная ассоциация художников "Рисуем озеро Сиху". На нынешней биеннале выставлена часть работ из коллекции этого неправительственного объединения.