Серебренников станет режиссером юбилейного концерта Спивакова в Доме музыки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отметит 75-летие концертом "Автопортрет" 28 сентября, режиссерами вечера выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московского международного Дома музыки (ММДМ), где состоится праздник.

"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. И уже более 15 лет самые значимые концерты, фестивали и благотворительные проекты музыканта традиционно проходят в залах ММДМ. Юбилей артиста также не станет исключением - его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", - сообщили в пресс-службе.

Программа вечера держится в секрете. Известно, что музыкант выйдет на сцену с возглавляемым им Национальным филармоническим оркестром России, в концерте примут участие всемирно известные солисты. Вечер будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Культура".

Музыкальный вечер дополнит выставка фотографа Юрия Роста, который запечатлел Спивакова во время гастролей в его привычном амплуа - исполнителя и дирижера.

Владимир Спиваков отметит юбилей 12 сентября. Незадолго до праздничной даты маэстро был удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации - ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, присужденного Спивакову "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

"По словам самого Владимира Теодоровича, секрет его творческого успеха и долголетия заключается в страсти к познанию, которая является главной движущей силой любого человека", - отметили Доме музыки.

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".