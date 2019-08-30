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Сергей Полунин отправится на гастроли по России с шоу Satori

Танцовщик представит свое шоу, в частности, в Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Воронеже

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Танцовщик Сергей Полунин представит свое шоу Satori в октябре в шести российских городах. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

13 октября состоится российская премьера в петербургском БКЗ "Октябрьский", 15 октября Полунин выступит в Москве в "Крокус Сити Холле". Затем танцовщика ждут в Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Мировая премьера шоу состоялась в лондонском театре "Колизей" в декабре 2018 года.

"Это большой тур. Получается выйти на такую большую аудиторию: и регионы, и "Крокус Сити Холл" в Москве - неклассическая площадка. Популярные площадки требуют массового зрелища. Здорово, что удается выйти на них, это всегда была моя мечта", - признался Полунин.

По словам артиста, его задача - "тронуть эмоции". Идея шоу отсылает к понятию "внезапного просветления" в практике дзэн.

"Мы проходим путь от человека, который живет в мире загруженности информацией и незнания себя до перехода к чему-то правильному, к просветлению. Вообще все искусство и существует для того, чтобы у человека проснулись хорошие и правильные чувства, взгляд на мир и свою жизнь. Через меня, моего персонажа мы показываем путь такого просветления", - пояснил танцовщик.

Полунин ставил хореографию в шоу. Он будет не единственным исполнителем на сцене, для спектакля необходим артист-ребенок. "Возможно, это будет кто-то из учеников, поступивших в Севастопольскую академию [хореографии]. Это будет хорошим опытом для детей", - заметил он.

Самый молодой премьер

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012-го по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

По приказу министра культуры РФ Владимира Мединского он назначен с 12 августа 2019 года исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии до выборов ректора.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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