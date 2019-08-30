Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко директором "Сатирикона"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кандидатура Владимира Казаченко на пост директора театра прошла согласование в Министерстве культуры России. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ведомстве.

"Министерство культуры РФ согласовало кандидатуру Владимира Казаченко на пост директора театра "Сатирикон", которая ранее была предложена художественным руководителем театра Константином Райкиным", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что данное назначение является внутренним, поэтому приказ о назначении подписывает художественный руководитель учреждения, а не руководство Минкультуры России.

В театре ТАСС сообщили, что документ о назначении еще не подписан, но подписание состоится в ближайшее время.

Ранее Казаченко занимал должность директора по маркетингу в театре. Его предшественником на должности директора был Анатолий Полянкин, который покинул свой пост, чтобы возглавить собственный культурный проект.