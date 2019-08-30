Триумф "Дылды" и прощание у красной дорожки. Как закрывали фестиваль "Край света"

Я не знаю, плачут ли зрители на закрытии Каннского, Венецианского кинофестивалей или Берлинале. В конце концов, это не Олимпиада с улетающим в небо Мишкой и не мундиаль с толпами обнимающихся людей на Никольской улице в центре Москвы. Но на закрытии IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" в Южно-Сахалинске атмосфера была очень близкой к слезам. "Жаркий август" Сахалинцы собрались у Чехов-центра еще днем, чтобы поприветствовать жюри и участников фестиваля на красной ковровой дорожке. "Я успела посмотреть только один фильм за неделю, "Гив ми либерти", не получилось больше выбраться. Но в городе меняется настроение в дни фестиваля. Для нас это большое событие, праздник, в котором ощущаешь себя участником, а не посторонним наблюдателем. Поэтому пришла посмотреть закрытие", — говорит Анна Золотникова, одна из зрительниц. С красными воздушными шариками у дорожки ждали артистов две женщины лет 70, Раиса Переверзева и Татьяна Шаплова. Они вместе посмотрели в первый день фестиваля фильм из конкурсной программы "Дылда" и остались под большим впечатлением. "Мы обе родились не на Сахалине и помним послевоенные годы, на них пришлось наше детство, — рассказала Татьяна. — Тогда было не принято показывать людей, которых сломала война, все больше про подвиги было кино. Этот фильм пронзительный, очень понравился, я удивилась, что его сняли совсем молодые люди".

Описание Выступление группы "Ундервуд" на фестивале © Анна Ом/ТАСС

Церемония началась с выступления группы "Ундервуд", которые исполнили свой хит "Гагарин", затем на сцене появился генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. Он рассказал о том, что на следующий — юбилейный — год традиционная программа "Сахалинский след", в которой участвуют работы сахалинских кинематографистов, может стать вторым конкурсом фестиваля с отдельным профессиональным жюри. В этом году победитель среди 13 фильмов определялся интерактивным голосованием жителей Сахалинской области. Специальный приз "Сахалинский след" по результатам голосования достался короткометражной картине "Брошенный" Ивана Чанова. Фильм рассказывает о бездомном человеке, нашедшем в новогоднюю ночь на улице брошенного младенца. В церемонии участвовал и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. "Этим летом у нас не задалось с погодой, но мне кажется, что август был жарким, насыщенным, и сделал его таким фестиваль "Край света. Восток", — сказал со сцены Надсадин. — Неделя проходила по-особенному, город встрепенулся. Возможность поговорить с режиссерами, продюсерами — это же здорово, спасибо Алексею Аграновичу за то, что вы так тонко вводите фестиваль в жизнь города". "Мир перевернулся" На церемонии закрытия "Края света" были объявлены и победители питчинга — конкурса кинопроектов молодых сахалинских авторов: режиссеров, сценаристов, аниматоров. Всю фестивальную неделю финалисты отбора ждали решения жюри, в которое входили генеральный продюсер телеканала "Пятница" и журналист Николай Картозия, режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, продюсеры Георгий Шабанов и Илья Шамазов. Момент оглашения результатов стал, пожалуй, самым напряженным и одновременно трогательным за вечер: юные финалисты, многие из которых только в этом году окончили школу, пришли на вечер с родителями, братьями и сестрами. Они искренне переживали и болели. Призовой фонд 5 млн рублей распределили так: 18-летняя Ольга Зайцева получит почти 2 млн на съемку полнометражного фильма "Евстафий", Марина Малыш — 1 млн 600 тыс. на полный метр "Море волнуется три", аниматор Дарья Михайлова выиграла 500 тыс. рублей на создание мультфильма "Тюлень и камбала", Игорь Ким и Алексей Кофман — по 350 тыс. рублей на свои фильмы "Детство 0.0" и "Заброшенная земля". Александр Созонов получил 300 тыс. на съемки фильма "Соленый туман". Действие всех фильмов разворачивается на Сахалине.

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"Совершенно невероятно, когда меня объявили, казалось, это не со мной, — рассказала после церемонии 18-летняя Марина Малыш. — Я в детстве хотела стать кардиохирургом, а позапрошлым летом просто ради интереса пришла заниматься в мастерскую для подростков, которая работала во время фестиваля, и все, мир перевернулся". Осенью Марина собирается уехать в Москву учиться, но после этого планирует вернуться на Сахалин. "Здесь такая фактура, какой нигде нет. К тому же у меня есть возможность снять мой фильм, а я планирую съемки именно на Сахалине". В Москву собирается и другая финалистка питчинга, Ольга Зайцева. "Я бы не уезжала, если бы здесь была киношкола, индустрия, но пока это только в столице. Но навсегда уезжать не хочу", — рассказала девушка. О необходимости развития киноиндустрии на острове сказал на церемонии и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Мы намерены создать Совет по развитию регионального кинематографа при губернаторе Сахалинской области и приглашаем войти в его состав генерального продюсера "Края света" Алексея Аграновича. Будем работать над разработкой профессиональных образовательных программ, оказывать грантовую поддержку сахалинским кинематографистам", — сказал Лимаренко. Номинации и призы Специальный приз жюри с формулировкой "За многообещающий режиссерский дебют" достался Александру Золотухину за фильм "Мальчик русский". В номинации "Лучшая женская роль" победили сразу две актрисы, сыгравшие главных героинь в фильме Кантемира Балагова "Дылда", — Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. В номинации "Лучшая мужская роль" также победил актерский дуэт — Александр Кузнецов и Алексей Филимонов, исполнившие главные роли в фильме Александра Лунгина "Большая поэзия". Приз за лучшую режиссерскую работу получили Кристина Гроздева и Петар Вылчанов из Болгарии за фильм "Отец". Эта же картина удостоилась приза зрительских симпатий.

Описание Генеральный продюсер фестиваля "Край света" Алексей Агранович и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко © Анна Ом/ТАСС