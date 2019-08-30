Триумф "Дылды" и прощание у красной дорожки. Как закрывали фестиваль "Край света"

Я не знаю, плачут ли зрители на закрытии Каннского, Венецианского кинофестивалей или Берлинале. В конце концов, это не Олимпиада с улетающим в небо Мишкой и не мундиаль с толпами обнимающихся людей на Никольской улице в центре Москвы. Но на закрытии IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" в Южно-Сахалинске атмосфера была очень близкой к слезам.
"Жаркий август"
Сахалинцы собрались у Чехов-центра еще днем, чтобы поприветствовать жюри и участников фестиваля на красной ковровой дорожке.
"Я успела посмотреть только один фильм за неделю, "Гив ми либерти", не получилось больше выбраться. Но в городе меняется настроение в дни фестиваля. Для нас это большое событие, праздник, в котором ощущаешь себя участником, а не посторонним наблюдателем. Поэтому пришла посмотреть закрытие", — говорит Анна Золотникова, одна из зрительниц.
С красными воздушными шариками у дорожки ждали артистов две женщины лет 70, Раиса Переверзева и Татьяна Шаплова. Они вместе посмотрели в первый день фестиваля фильм из конкурсной программы "Дылда" и остались под большим впечатлением.
"Мы обе родились не на Сахалине и помним послевоенные годы, на них пришлось наше детство, — рассказала Татьяна. — Тогда было не принято показывать людей, которых сломала война, все больше про подвиги было кино. Этот фильм пронзительный, очень понравился, я удивилась, что его сняли совсем молодые люди".
Церемония началась с выступления группы "Ундервуд", которые исполнили свой хит "Гагарин", затем на сцене появился генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. Он рассказал о том, что на следующий — юбилейный — год традиционная программа "Сахалинский след", в которой участвуют работы сахалинских кинематографистов, может стать вторым конкурсом фестиваля с отдельным профессиональным жюри. В этом году победитель среди 13 фильмов определялся интерактивным голосованием жителей Сахалинской области.
Специальный приз "Сахалинский след" по результатам голосования достался короткометражной картине "Брошенный" Ивана Чанова. Фильм рассказывает о бездомном человеке, нашедшем в новогоднюю ночь на улице брошенного младенца.
В церемонии участвовал и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
"Этим летом у нас не задалось с погодой, но мне кажется, что август был жарким, насыщенным, и сделал его таким фестиваль "Край света. Восток", — сказал со сцены Надсадин. — Неделя проходила по-особенному, город встрепенулся. Возможность поговорить с режиссерами, продюсерами — это же здорово, спасибо Алексею Аграновичу за то, что вы так тонко вводите фестиваль в жизнь города".
"Мир перевернулся"
На церемонии закрытия "Края света" были объявлены и победители питчинга — конкурса кинопроектов молодых сахалинских авторов: режиссеров, сценаристов, аниматоров.
Всю фестивальную неделю финалисты отбора ждали решения жюри, в которое входили генеральный продюсер телеканала "Пятница" и журналист Николай Картозия, режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, продюсеры Георгий Шабанов и Илья Шамазов.
Момент оглашения результатов стал, пожалуй, самым напряженным и одновременно трогательным за вечер: юные финалисты, многие из которых только в этом году окончили школу, пришли на вечер с родителями, братьями и сестрами. Они искренне переживали и болели.
Призовой фонд 5 млн рублей распределили так: 18-летняя Ольга Зайцева получит почти 2 млн на съемку полнометражного фильма "Евстафий", Марина Малыш — 1 млн 600 тыс. на полный метр "Море волнуется три", аниматор Дарья Михайлова выиграла 500 тыс. рублей на создание мультфильма "Тюлень и камбала", Игорь Ким и Алексей Кофман — по 350 тыс. рублей на свои фильмы "Детство 0.0" и "Заброшенная земля". Александр Созонов получил 300 тыс. на съемки фильма "Соленый туман". Действие всех фильмов разворачивается на Сахалине.
"Совершенно невероятно, когда меня объявили, казалось, это не со мной, — рассказала после церемонии 18-летняя Марина Малыш. — Я в детстве хотела стать кардиохирургом, а позапрошлым летом просто ради интереса пришла заниматься в мастерскую для подростков, которая работала во время фестиваля, и все, мир перевернулся".
Осенью Марина собирается уехать в Москву учиться, но после этого планирует вернуться на Сахалин.
"Здесь такая фактура, какой нигде нет. К тому же у меня есть возможность снять мой фильм, а я планирую съемки именно на Сахалине".
В Москву собирается и другая финалистка питчинга, Ольга Зайцева.
"Я бы не уезжала, если бы здесь была киношкола, индустрия, но пока это только в столице. Но навсегда уезжать не хочу", — рассказала девушка.
О необходимости развития киноиндустрии на острове сказал на церемонии и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Мы намерены создать Совет по развитию регионального кинематографа при губернаторе Сахалинской области и приглашаем войти в его состав генерального продюсера "Края света" Алексея Аграновича. Будем работать над разработкой профессиональных образовательных программ, оказывать грантовую поддержку сахалинским кинематографистам", — сказал Лимаренко.
Номинации и призы
Специальный приз жюри с формулировкой "За многообещающий режиссерский дебют" достался Александру Золотухину за фильм "Мальчик русский".
В номинации "Лучшая женская роль" победили сразу две актрисы, сыгравшие главных героинь в фильме Кантемира Балагова "Дылда", — Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
В номинации "Лучшая мужская роль" также победил актерский дуэт — Александр Кузнецов и Алексей Филимонов, исполнившие главные роли в фильме Александра Лунгина "Большая поэзия".
Приз за лучшую режиссерскую работу получили Кристина Гроздева и Петар Вылчанов из Болгарии за фильм "Отец". Эта же картина удостоилась приза зрительских симпатий.
Гран-при IX СМКФ "Край света. Восток" достался фильму Кантемира Балагова "Дылда".
Перед вручением главного приза фестиваля председатель жюри Александр Миндадзе отметил большой вклад в российский и мировой кинематограф Александра Сокурова — не только как режиссера, но и как талантливого мастера, воспитавшего двух призеров фестиваля — Балагова и Золотухина.
В конце церемонии зрителям показали трейлер, смонтированный из эпизодов короткометражек, которые сняли ученики детской киномастерской во время фестиваля. Закрытие "Края света" зрители объявили хором. После этого в Чехов-центре показали американский фильм "Искусство самообороны". А на площади перед Домом правительства до позднего вечера шел концерт группы "Ундервуд".
Карина Салтыкова