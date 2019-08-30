Кабмин выделит Астраханской области более 155 млн рублей на строительство домов культуры

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о выделении Астраханской области средств на строительство домов культуры, в этом году регион получит на эти цели более 155 млн рублей.

"Начну с важной информации: подписано решение о выделении денег на строительство домов культуры на территории Астраханской области. В текущем году объем финансирования - 155,8 миллиона рублей", - сказал Медведев на встрече с врио губернатора области Игорем Бабушкиным.

"Все-таки клубная система, дома культуры - они востребованы у сельского населения, обязательно нужно этим заниматься, так что прошу использовать эти средства по назначению", - добавил премьер.

Бабушкин в свою очередь отметил, что в отдаленных населенных пунктах области имеется острая потребность в домах культуры. "Поэтому мы целенаправленно и полноценно используем эту возможность, которую вы нам предоставили", - добавил он.