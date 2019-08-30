В Калининграде начался Международный фестиваль "Территория мира - территория музыки"

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Известные музыканты из России, Великобритании, Канады и США принимают участие в международном фестивале "Территория мира - территория музыки", который открылся в пятницу в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канта. В рамках культурного форума будут представлены мировая и российская премьеры музыкальных произведений, сообщили ТАСС в пресс-службе собора.

"Исторический Кафедральный собор выбран местом встречи известных исполнителей из четырех стран в рамках фестиваля под названием "Территория мира - территория музыки". Музыка здесь впервые прозвучала в XIV веке при освящении собора, в котором тогда же был установлен первый орган. Музыка в соборе, возрожденном из руин после Второй мировой войны, продолжает звучать и сегодня в исполнении лучших музыкантов из ближнего и дальнего зарубежья, в их распоряжении уже два современных "короля музыкальных инструментов", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, фестиваль, в числе организаторов которого Министерство культуры РФ и правительство Калининградской области, собрал поистине звездных исполнителей. Это - лауреат многих международных конкурсов, пианист из Великобритании Джордж Харлионо, которого известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев назвал "выдающимся явлением". В сольный концерт "Посвящение", открывающий фестивальную программу, Харлионо включил произведения Астора Пьяцоллы, Людвига Ван Бетховена, Фредерика Шопена, Алессандро Марчелло, Микаэла Таривердиева и других композиторов разных стран и эпох.

Из Канады на приглашение организаторов фестиваля откликнулся один из самых известных далеко за пределами своей страны органистов Джонатан Эмбри. В Калининграде, где он ранее уже бывал, Эмбри выступит с программой с символичным названием "Вечный храм". Другой давний знакомый калининградской публики по сольным концертам и участию в жюри Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева профессор Канзасского университета, органист Джеймс Хигдон выйдет на сцену вместе с российской солисткой Галиной Кузнецовой.

"Калининградцев и гостей города на фестивале также ожидают две премьеры: мировая - "Пламенная соната" российского композитора Михаила Аркадьева, российская - концерт для скрипки, гобоя и струнного оркестра "Горизонт" Лаури Йыэлехта из Эстонии", - отметили в пресс-службе. Одна из особенностей фестиваля "Территория мира - территория музыки", который продлится до 11 сентября, заключатся в том, что ряд мероприятий проходит под открытым небом, на площадке перед собором.

Кафедральный собор и органный комплекс

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. При бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией собор сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний. В концертном зале был установлен первый духовой орган, к которому позднее прибавился второй - самый большой в России и Европе по количеству регистров. Два органа могут звучать как по отдельности, так и вместе.

Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа воссоздан местными мастерами в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века. В центральной части органа расположена фигура Девы Марии Кенигсбергской - покровительницы собора. Над органом возвышается огненно-красная птица Феникс - символ вечного возрождения.