АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл Всероссийский театральный марафон в Южном федеральном округе. В пятницу вечером на Соборной площади белокаменного кремля XVI века Астрахань приняла от Костромы символ марафона, таким образом эстафета передана из Центрального федерального округа - в Южный. В церемонии передачи символа принял участие глава российского правительства. Символ представляет собой статуэтку в форме веера, на которой выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.

"Вот он - символ, и я с удовольствием передаю его Южному федеральному округу в лице врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. И объявляю театральный марафон в Южном федеральном округе открытым", - сказал Медведев.

Председатель правительства отметил, что театральный марафон позволяет жителям России "вне зависимости от того, где они живут, приобщиться к высокому театральному искусству" и способствует популяризации этого вида искусства. "Уверен, что наши театральные коллективы, а они очень разные, вас не разочаруют. Мы ждем интересных представлений, постановок", - добавил он, обращаясь к зрителям церемонии.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

Астрахань стала 63-м городом - участником марафона. От нее эстафета перейдет Краснодару, Волгограду, Симферополю, Севастополю, Ростову-на-Дону, Элисте и Майкопу. После чего марафон продолжится в Северо-Кавказском федеральном округе во Владикавказе. Последний этап марафона - Северо-Западный федеральный округ. Подведение итогов театрального марафона состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.