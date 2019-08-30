Александринский театр открыл 264-й сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Александринский театр открыл свой 264-й сезон в традиционную дату - 30 августа, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году был основан первый русский государственный драматический театр, от которого ведет свою историю Александринка. Художественный руководитель театра Валерий Фокин рассказал журналистам, что в новом сезоне публика увидит несколько важных премьер, а коллектив ожидает насыщенный гастрольный график.

"Гастролей опять будет очень много, - сказал Фокин. - Очень важные - апрель, Москва". Он рассказал, что за две недели театр покажет москвичам восемь спектаклей, и подчеркнул, что гастроли в столице для театра "всегда экзамен". Весной 2020 года начнется трехлетняя совместная с ПАО "Газпром" социальная программа, по которой запланированы гастроли Александринского театра в моногородах Сибири.

Увидят постановки театра и европейские зрители. На 2020 год намечены гастроли в странах Скандинавии (Дании и Швеции), в Австрии, а также во Франции в рамках "Русских сезонов".

Для публики сезон начнется с премьеры спектакля "Дети у власти" по пьесе французского поэта и драматурга Роже Витрака, который будет представлен на Новой сцене театра. На Основной сцене премьера ожидается в декабре, когда главный режиссер Александринки Николай Рощин представит вторую редакцию своего спектакля "Баня" по пьесе Маяковского.

В ноябре свою премьеру представит режиссер Антон Оконешников. Это будет спектакль по рассказу Ивана Бунина "Господин из Сан-Франциско". Также в этом сезоне на сцене Александринского театра поставят спектакли зарубежные режиссеры. В марте публика в Петербурге увидит постановку Теодороса Терзопулоса "Маузер" по пьесе Хайнера Мюллера, а в апреле - постановку Андрия Жолдака "Нана" по роману Эмиля Золя.

Юбилеи звезд

Сентябрь в Александринском театре будет отмечен двумя юбилеями. 4 сентября коллектив поздравит народную артистку России Нину Ургант, а 15 сентября - народного артиста России Николая Мартона.

К юбилею Ургант будет приурочено вручение "Александринской розы", новой награды за театральные достижения, название которой напоминает о жене Николая I, императрице Александре Федоровне, чье имя носит театр. В честь юбилея Николая Мартона в Царском фойе театра будет представлена его премьера "Вертинский. Русский Пьеро", поставленная Антоном Оконешниковым.

К новому сезону Александринский театр представил водную экскурсию по центру Санкт-Петербурга, которая рассказывает о его истории, а в фойе здания на площади Островского появился скульптурный бюст Елизаветы Петровны работы Зураба Церетели.

По многолетней традиции театра в день открытия сезона коллектив возложил цветы к надгробиям Елизаветы Петровны и Александры Федоровны в Петропавловском соборе.