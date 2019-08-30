Константин Богомолов создаст новый спектакль для Театра имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Российский режиссер Константин Богомолов создаст новую постановку для Театра имени Андрея Миронова. Об этом сообщил на открытом сборе труппы в пятницу художественный руководитель театра Рудольф Фурманов.

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"Очевидно, будет новая постановка Богомолова, который определится сейчас с репертуаром Театра на Малой Бронной", - сказал Фурманов на встрече.

Предполагается, что к репетициям нового спектакля творческая команда приступит в начале 2020 года. Спектакль Богомолова "Одиссея 1936" открыл в пятницу новый, 32-й по счету, сезон в Театре имени Миронова.

Фурманов также рассказал, что спектакль для театра создаст и греческий режиссер, основатель Театральной олимпиады Теодорос Терзопулос. "Он будет со мной встречаться, мы будем с ним разговаривать, что выбрать и для каких артистов, - пояснил ТАСС худрук. - Это будет спектакль нашего театра в постановке Теодороса Терзопулоса. Мы начнем репетировать в октябре через год".

Премьеры

Худрук также рассказал на встрече, что первой премьерой нового театрального сезона станет спектакль Виктора Крамера "Музыка небес", поставленный по пьесе американского комедиографа Кена Людвига. Премьерные показы пройдут 19 и 20 октября. В постановке заняты ведущие петербургские артисты Анна Алексахина, Ирина Соколова, Николай Смирнов, Любовь Виролайнен - младшая и Данила Воропаев.

Также в планах на сезон - постановка "Шекспир. Трилогия", к работе над которой уже приступил главный режиссер театра Влад Фурман. "Это будет и "Венецианский купец", и "Гамлет" и другие произведения", - сказал худрук.

Отмечается, что во вторую половину нового сезона 2019-2020 года в репертуарный план включен новый спектакль Антона Яковлева, чьи постановки "Воительница" и "Малые супружеские преступления" идут на сцене театра Миронова. Яковлев приступит к работе над пьесой "Горячее сердце" Александра Островского. На следующий год намечена и постановка Александра Баргмана, сказал Фурманов.

Гастроли

Фурманов рассказал, что в декабре театр планирует гастролировать в Москве. "Мы хотим показать новые работы. Это богомоловский "Иван Васильевич", наверное, мы "Медею" еще раз покажем. Три-четыре спектакля мы будем показывать в Москве в декабре-месяце", - отметил он.

Также худрук сказал, что в настоящее время решается вопрос о зарубежных гастролях Театра имени Миронова. "Вопрос был о гастролях в Японии. Было представлено два спектакля на выбор японцам - "Вишневый сад" и "Медея", - пояснил он, добавив, что ясность в этом вопросе может появиться в ближайшие недели.

"На будущий год планирует Министерство культуры гастроли по городам России. Мы будем выбирать. Кострому нам предлагают, Новосибирск", - отметил Фурманов.

Премия

В марте 2020 года на сцене театра состоится 10-я церемония вручения российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Как объявил Фурманов, номинантами премии стали Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Антон Шагин, Теодорос Терзопулос, Анатолий Белый, Сергей Никоненко и другие.

Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова был основан в 1988 году, на следующий год после смерти артиста. Открывала театр мать актера Мария Миронова. Худрук театра Рудольф Фурманов - народный артист России, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2017 год.