Бояков представил труппе нового директора МХАТ им. Горького Татьяну Ярошевскую

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького Эдуард Бояков представил на сборе труппы в пятницу Татьяну Ярошевскую, занявшую пост исполнительного директора театра.

"В ближайшее время в театре начнет работать директор театра. Мы много месяцев обсуждали этот вопрос с Татьяной Львовной Ярошевской. Я ее пригласил полгода назад, когда я начал работать в театре, мы были уже знакомы. Я был под большим впечатлением от того, какого это уровня менеджер. Она 14 лет руководила департаментом культуры Екатеринбурга, создав совершенно уникальную инфраструктуру города", - рассказал Бояков.

Ярошевская в свою очередь отметила, что она человек вдохновляющийся, который умеет вдохновлять, что она мирный человек при всей своей решительности. "Я благодарна министерству за то, что вы мне доверили это место силы, дали возможность поработать, проявить свои возможности. У меня есть система аргументов, которая всегда найдет свой созидательный выход практически из любой ситуации. Я обещаю верно, преданно служить театру, потому что я разделяю те ценности, которые есть у этого театра", - подчеркнула она.

Бояков поделился, что в наступающем сезоне у труппы очень насыщенный график премьер. "1 ноября мы планируем сыграть спектакль, который будет называться "36 часов из жизни одинокого мужчины". Это материал пьесы "Грибной царь", новую редакцию которой мы делаем. Мы пять лет не играли этот спектакль, мне этот материал показался перспективным, но требующим серьезной творческой доработки", - рассказал худрук, добавив, что режиссером первой премьеры сезона станет Александр Дмитриев.

Далее театр выпустит реконструкцию постановки "Синяя птица", старая версия спектакля будет находиться в репертуаре театра и в сентябре. В конце ноября зрители увидят постановку Руслана Маликова "Парикмахерша" по пьесе Сергея Медведева, на главную роль будет приглашена Инга Оболдина. "Эта пьеса была поставлена в 2000-е годы, я надеюсь, что эта пьеса сможет жить репертуарно", - сказал Бояков.

Перед Новым годом будет выпущена постановка для детской аудитории - "Снежная королева", режиссером станет Рената Сотириади. А режиссеры Валентин Клементьев и Михаил Кабанов восстановят спектакль "Три сестры". В конце марта будет представлена постановка "На дне" Андрея Кончаловского. "Он давно хотел поставить этот спектакль, много думал о нем. Это одна из тем, которая сопровождала все его творчество <…> Это спектакль для труппы, требующий невероятного ансамбля", - добавил худрук.

Спектакль ко Дню Победы

9 мая артисты театра сыграют спектакль "Теркин и другие", в котором будут использованы тексты Александра Твардовского и других поэтов-фронтовиков. "У нас есть неподписанный контракт, но все основания рассчитывать на то, что премьеру мы сыграем на Мамаевом кургане. В спектакле будет много музыки, и мы сейчас обсуждаем этот проект с Юрием Абрамовичем Башметом", - сказал худрук.

Помимо этого, в афише театра появится спектакли по книге Дмитрия Минченока "Моцарт Красный" про советского композитора Исаака Дунаевского, по роману "Лавр" Евгения Водолазкина, по книге "Государев венец" протоиерея Артемия Владимирова о последних днях жизни семьи Николая II, а также "История рыцаря" по произведениям Евгения Шварца.