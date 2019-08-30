В Кирове открылась персональная выставка Зураба Церетели "Этот прекрасный мир"

КИРОВ, 30 августа. /ТАСС/. Персональная выставка народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели открылась в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинарии Васнецовых, на вернисаже представлены более 50 художественных произведений и две скульптуры, передает корреспондент ТАСС.

"Мы только что говорили с Зурабом Константиновичем по телефону, он всем передает огромный привет. Он очень рад, что его помнят, любят, и что такие выставки открываются в Кирове. Зураб Церетели - великолепный художник, который проявляет себя в самых разных, в том числе и малых художественных формах. И это действительно человек мира, его работы находятся в лучших музеях, на лучших площадях и улицах в Нью-Йорке, Париже, Москве, Лондоне", - сказал во время торжественной церемонии открытия выставки губернатор региона Игорь Васильев.

Среди представленных в Кирове произведений - натюрморты с изображением цветов и композиционные портреты, в том числе работы, созданные под влиянием встреч с Марком Шагалом, Пабло Пикассо и Робертом Раушенбергом. Всего в экспозиции более 50 созданных за последние годы художественных произведений и две скульптуры - "Пиросмани и Руссо" и "Мои любимые художники".

"Выставки Зураба Константиновича, посвященные его 85-летию, прошли в нескольких городах России и за ее пределами. Сегодня и у нас есть возможность увидеть уникальное творчество мастера", - отметил вице-губернатор Андрей Плитко.

Выставка будет работать до 6 октября.

Юбилей художника

В юбилейный год художника его выставки проходят по всему миру. В частности, в начале года открылась экспозиция "Больше, чем жизнь" в галерее "Саатчи" в Лондоне. В нескольких залах представили около 100 картин, скульптур, книг с рисунками, эмалей, которые были созданы художником на протяжении творческого пути.

В мае в центре Гейдара Алиева в Баку началась выставка Церетели Possible Dimensions, которая продлилась до 25 августа. Множество выставок состоится и в России - в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Саратове, Подольске и других городах.

О Зурабе Церетели

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 году - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005), памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме (Токио, 2007), памятник отцам-основателям Евросоюза (Мец, 2012) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран.