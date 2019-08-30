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Умер художник и сооснователь арт-цента "Пушкинская-10" Сергей Ковальский

Он принял участие более, чем в 150 выставках в России, Европе и Америке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский умер на 72-м году жизни в Петербурге. Об этом на своей станице в Facebook сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

"Умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов", - говорится в сообщении.

Ковальский в 1981 году стал одним из организаторов Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), а позже - арт-центра "Пушкинская, 10" в центре Петербурга и Музея нонконформистского искусства (МНИ). В 1994 году возглавил товарищества "Свободная культура". Он участвовал более, чем в 150 выставках в России, Европе и Америке.

"Пушкинская-10" - пространство, объединяющее пятнадцать художественных галерей, концертную площадку, два музыкальных клуба, студии звукозаписи, детский театр и тридцать восемь творческих мастерских известных художников и музыкантов. В арт-центре работает единственный в России Музей нонконформистского искусства, в котором собрана уникальная коллекция "неофициального" искусства второй половины ХХ века и современного российского искусства.

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