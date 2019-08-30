Умер художник и сооснователь арт-цента "Пушкинская-10" Сергей Ковальский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский умер на 72-м году жизни в Петербурге. Об этом на своей станице в Facebook сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

"Умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов", - говорится в сообщении.