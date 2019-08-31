Студия театрального искусства Женовача отметит в новом сезоне 15-летний юбилей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Студия театрального искусства (СТИ) под руководством Сергея Женовача проведет в новом сезоне фестиваль, посвященный своему 15-летию. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы основатель СТИ Сергей Женовач.

"Это будет 15-й юбилейный сезон, нам важно не то, чтобы подвести итог, а посмотреть, что мы за эти 15 лет натворили, самое главное - сыграть все спектакли, которые мы имеем в репертуаре, вспомнить, что мы забыли", - сказал худрук.

К юбилею будет организован фестиваль, в ходе которого все 15 спектаклей, имеющиеся в репертуаре театра, будут показаны в течение февраля. "А 1 марта состоится вечер, который хочется провести весело, радостно, юбилейно", - отметил Женовач на сборе труппы.

С этого сезона Студия театрального искусства официально становится филиалом МХТ им. Чехова. По словам Женовача, занимающего также должность художественного руководителя - директора МХТ им. Чехова, это объединение никак не повлияет на работу театра. "Студия театрального искусства как была отдельным театром, так и остается, СТИ ни с кем не сливается <...> Я теперь имею право не отдать театр в другие руки, это связано с тем, что я могу руководить двумя театрами", - пояснил он ТАСС.

Женовач основал СТИ в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара СТИ - малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.