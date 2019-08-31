На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма "Джокер"

ВЕНЕЦИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики сразу усмотрели в этой картине кандидата на получение "Оскара".

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Особой похвалы удостоилась работа Хоакина Феникса, который сыграл главного героя - Артура Флека, неудачливого клоуна и комика. Он впоследствии станет Джокером, главным врагом Бэтмена.

Филлипс никогда не участвовал в создании фильмов о Бэтмене и снял совершенно самостоятельную историю, не имеющую прямого отношения к предшествующим картинам. На пресс-конференции он пояснил, что поскольку о происхождении Джокера ничего не известно, ему было интересно представить, каким злодей мог быть до того, как о нем все узнали. "У нас не было никаких ограничений, никакой истории, которой мы должны были придерживаться. Но мы решили сохранить канонические элементы и поместили действие в воображаемый город Готэм конца 1970-х - начала 1980-х годов", - рассказал режиссер.

Все начинается как вполне реальная история неудачника, а затем по мере того, как трансформируется герой, история переходит в плоскость комикса, почти антиутопию. Находится в ней место и будущему Бэтмену.

"Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз", - сказал Феникс, признавшись, что, готовясь к роли, он помимо того, что сильно похудел (по настоянию режиссера), прочитал книгу о психологических расстройствах.

Филлипс отверг, что в его фильме есть политическая подоплека, хотя социальная составляющая налицо. Импульсивные действия Артура порождают протесты бедных и забытых властями против богатых, почти классовую борьбу, погружающую Готэм в хаос.

Выход картины в кинотеатрах, в том числе в России, запланирован на начало октября.